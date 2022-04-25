Офіс генпрокурора: 606 дітей постраждали від російського вторгнення

Щонайменше 215 українських дітей загинуло та понад 391 отримали поранення у результаті нападу Росії на Україну, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Станом на ранок 25 квітня більше ніж 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , – йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (124), Київській (114), Харківській (93), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (43), Луганській (37), Запорізькій (27), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у Києві (16).

Зокрема, 24 квітня внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка в Донецькій області загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.

23-24 квітня окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У м.Чугуїв внаслідок обстрілу отримав поранення 11-річний хлопчик.

23 квітня через обстріл с.Турове Богодухівського району Харківської області отримала поранення 12-річна дитина.