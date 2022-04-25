WSJ: Байден сьогодні запропонує призначити нового посла в Україні

Президент США Джо Байден 25 квітня може висунути кандидатуру на посаду американського посла в Україні. Очікується, що пост отримає Бріджит Брінк.﻿ Про це, із посиланням на The Wall Street Journal, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, вже цього тижня американські дипломати повернуться в Україну. Спочатку це будуть одноденні поїздки до Львова, пізніше планується повернення посольства до Києва.

Крім того, очікується, що сьогодні Байден висуне кандидатуру нинішнього посла в Словаччині Бріджит Брінк на посаду американського посла в Україні.

Нагадаємо, Україна схвалила кандидатуру Бріджит Брінк на посаду американського посла у своїй країні ще на початку лютого.

Посада посла США в Україні залишається вакантною з травня 2019 року. Попереднім послом була Марі Йованович.