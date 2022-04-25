All Retail: Lidl відмовився від запуску мережі супермаркетів в Україні

Анонсований вихід на український ринок мережі супермаркетів Lidl відкладається. Регіональний менеджер Lidl Ukraine Адам Міщишин очолить словацьку філію мережі, повідомляє Новое время.

На цій посаді Міщишин замінить Матуша Галу і, таким чином, буде третім CEO Lidl у цій країні, пише профільне видання All Retail.

Сам Гала, який очолював словацький Lidl з червня 2016 року, з травня візьме на себе управління філією рітейлера в Бельгії та Люксембурзі.

Загалом мережа Lidl працює на 31 ринку в Європі та США. Компанія керує близько 11,5 тис. магазинами.

Нагадаємо, що про плани виходу Lidl на український ринок повідомляли ще у жовтні 2021 року.