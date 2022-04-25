Камишін: російскі війська обстріляли декілька залізничних станцій

Російські війська сьогодні, 25 квітня, обстріляли залізничну інфраструктуру в західних та центральних областях України. Про це повідомив﻿ голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні" , - йдеться в повідомленні.

Постраждалі є, дані уточнюються.

Він зазначив, що як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані.