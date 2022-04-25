Луганська ОВА: на Великдень росіяни зруйнували 7 будинків у області

24 квітня війська РФ зруйнували на Луганщині сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод Лисичанська. Про це, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, повідомляє прес-служба ОВА.

"У православне свято у квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака «руського миру» – убивати й руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилася під потужним обстрілом росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватні будинки", – розповів голова ОВА.

Також, за його словами, через ворожий вогонь потрапили в ДТП або спалахнули кілька автомобілів, у тому числі – вантажних. Тому людей рятували не лише з-під завалів, а й з-під розбитих транспортних засобів.

Крім того, знову було потрапляння до нафтопереробного заводу.

"Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод у Лисичанську. Інформація про можливі наслідки перевіряється", – повідомив Гайдай.

Повідомляється, що найбільше від російської армії 24 квітня постраждали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Гірське.

Так, у Лисичанську пошкоджено дві багатоповерхівки та щонайменше два приватні будинки. У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка та господарські будівлі поряд. У Рубіжному та Гірському – будинки.