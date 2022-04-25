Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом в Україну. Про це повідомляє﻿ прес-служба президента.

Зазначається, що під час зустрічі обговорили оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки.

Зеленський додав, що вже надана США підтримка на загальну суму 3,4 млрд доларів є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України.

Також президент передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований групою Єрмака-Макфола.

Під час зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки.