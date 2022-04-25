Стефанчук розповів, коли Рада може заборонити проросійські партії

Верховна Рада може прийняти закон про заборону проросійських партій на наступному засіданні. Механізм для відповідної заборони уже почали розробляти, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Верховна Рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект – про заборону проросійських партій. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні ми вже в цілому приймемо цей документ. Там є низка поправок, які зараз розглядаються у комітеті" , - розповів він.

Стефанчук наголосив, що в Україні, крім проукраїнських партій, не може бути ніяких інших. Саме ця позиція, за його словами, закладена в цьому законопроекті.