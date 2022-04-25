Рівненська ОВА: ворог завдав два ракетні удари по залізничній інфраструктурі

Російські війська завдали два ракетних удари по залізничній інфраструктурі Рівненської області. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збиток встановлюється, жертв немає" , - відзначив він.

Коваль нагадав, що під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях.

Як раніше повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, ворог обстріляв п'ять об'єктів залізничної інфраструктури у західних та центральних областях.