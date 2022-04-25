Рівненська ОВА: ворог завдав три ракетні удари по залізничній інфраструктурі

Російські війська завдали три ракетних удари по залізничній інфраструктурі Рівненської області. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

﻿Оновлено. За даними очільника ОВА, три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Жертв немає, один працівник має легке ушкодження.

Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків, збитки оцінюють.

Також відновили рух пасажирських поїздів. Тривають роботи з подолання наслідків.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі Рівненської області.

Коваль нагадав, що під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях.