Рівненська ОВА: ворог завдав три ракетні удари по залізничній інфраструктурі
Російські війська завдали три ракетних удари по залізничній інфраструктурі Рівненської області. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Оновлено. За даними очільника ОВА, три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Здолбунівщині. Жертв немає, один працівник має легке ушкодження.
Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків, збитки оцінюють.
Також відновили рух пасажирських поїздів. Тривають роботи з подолання наслідків.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі Рівненської області.
Коваль нагадав, що під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях.