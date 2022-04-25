УЗ: через пошкодження інфраструктури затримуються деякі поїзди
Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються деякі поїзди. Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зокрема затримуються такі поїзди:
- №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
- №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
- №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
- №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
- №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
- №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
- №774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);
- №722 Київ – Харків (+90 хв);
- №6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
- №803 Рівне – Львів (30 хв).
Через пошкодження інфраструктури затримуються наступні приміські поїзди:
- №6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год 30 хв);
- №6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 30 хв);
- №6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год 23 хв);
- №6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв)
- ;№6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 25 хв);
- №6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);
- №804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);
- №816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв)
- ;№6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);
- №6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);
- №6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);
- №6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);
- №6093 Здолбунів – Львів (ще не відправився, затримка більше години);
- №6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).
Інформація оновлюється. Пасажирів закликають стежити за офіційною інформацією.