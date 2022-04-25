УЗ: через пошкодження інфраструктури затримуються деякі поїзди

УЗ: через пошкодження інфраструктури затримуються деякі поїзди
Фото: Facebook

Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються деякі поїзди. Про це повідомляє﻿ прес-служба УЗ.

Зокрема затримуються такі поїзди:

  • №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
  • №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
  • №96 Рахів – Київ (+1 год);
  • №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);
  • №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
  • №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
  • №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
  • №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
  • №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
  • №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
  • №774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);
  • №722 Київ – Харків (+90 хв);
  • №6093 Здолбунів – Львів (+1 год);
  • №803 Рівне – Львів (30 хв).

Через пошкодження інфраструктури затримуються наступні приміські поїзди:

  • №6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год 30 хв);
  • №6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 30 хв);
  • №6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год 23 хв);
  • №6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв)
  • ;№6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 25 хв);
  • №6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);
  • №804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);
  • №816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв)
  • ;№6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);
  • №6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);
  • №6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);
  • №6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);
  • №6093 Здолбунів – Львів (ще не відправився, затримка більше години);
  • №6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).

Інформація оновлюється. Пасажирів закликають стежити за офіційною інформацією.

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