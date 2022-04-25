УЗ: через пошкодження інфраструктури затримуються деякі поїзди

Через пошкодження ворогом залізничної інфраструктури, зокрема тягових підстанцій, у дорозі затримуються деякі поїзди. Про це повідомляє﻿ прес-служба УЗ.

Зокрема затримуються такі поїзди:

№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);

№50 Трускавець – Київ (+ 4 год);

№56 Рахів – Київ (+ 3 год);

№21 Харків – Трускавець (+ 3 год);

№13 Солотвино – Київ (+ 2 год);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);

№231 Дніпро – Львів (+ 3 год);

№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);

№774 Львів – Дарниця (+ 1 год 42 хв);

№722 Київ – Харків (+90 хв);

№6093 Здолбунів – Львів (+1 год);

№803 Рівне – Львів (30 хв).

Через пошкодження інфраструктури затримуються наступні приміські поїзди:

№6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год 30 хв);

№6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 30 хв);

№6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год 23 хв);

№6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв)

;№6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 25 хв);

№6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);

№804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);

№816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв)

;№6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);

№6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);

№6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);

№6092 Львів – Здолбунів (ще не відправився);

№6093 Здолбунів – Львів (ще не відправився, затримка більше години);

№6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).

Інформація оновлюється. Пасажирів закликають стежити за офіційною інформацією.