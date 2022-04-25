ОВА: війська РФ обстріляли з РСЗВ село під Кривим Рогом

Російські війська вранці 25 квітня обстріляли з реактивних систем залпового вогню село під Кривим Рогом. В результаті інциденту постраждалих немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.