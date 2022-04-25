ОВА: війська РФ обстріляли з РСЗВ село під Кривим Рогом
Російські війська вранці 25 квітня обстріляли з реактивних систем залпового вогню село під Кривим Рогом. В результаті інциденту постраждалих немає, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Практично добу ворог відчуває нас повітряними тривогами. Вночі окупанти обстріляли з систем залпового вогню Новолатівську громаду. Потрапили по околицях населеного пункту. Ніхто не постраждав. Зараз все нормально", - зазначив він.