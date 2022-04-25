Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 21 900 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 884 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2258 од,
  • артилерійських систем – 411 од,
  • РСЗВ - 149 од,
  • засобів ППО - 69 од,
  • літаків – 181 од,
  • гелікоптерів – 154 од,
  • автомобільної техніки - 1566 од,
  • кораблів /катерів - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201,
  • спеціальної техніки - 28,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).

Дані уточнюються.

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