Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 21 900 осіб ліквідовано,

танків ‒ 884 од,

бойових броньованих машин ‒ 2258 од,

артилерійських систем – 411 од,

РСЗВ - 149 од,

засобів ППО - 69 од,

літаків – 181 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки - 1566 од,

кораблів /катерів - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201,

спеціальної техніки - 28,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).

Дані уточнюються.