Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21 900 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 884 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2258 од,
- артилерійських систем – 411 од,
- РСЗВ - 149 од,
- засобів ППО - 69 од,
- літаків – 181 од,
- гелікоптерів – 154 од,
- автомобільної техніки - 1566 од,
- кораблів /катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201,
- спеціальної техніки - 28,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).
Дані уточнюються.