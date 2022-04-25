ОВА: Жмеринка та Козятин потрапили під ракетний обстріл
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що Жмеринка та Козятин потрапили під ракетний обстріл російських військ. Є загиблі та поранені.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
"Сьогодні Вінницька область знову під ракетним обстрілом, міста Жмеринка та Козятин. Ворог намагається завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі, поранені, проводяться рятувальні роботи", - зазначив він.
Зазначимо, що Жмеринка та Козятин є залізничними вузлами.