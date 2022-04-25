Блінкен: незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін "перебуватиме на сцені".﻿ Про це, з посиланням на CNN, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Суть в наступному. Ми не знаємо, як розгортатиметься інша частина цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж на сцені перебуватиме Володимир Путін. І наша підтримка України в майбутньому триватиме. Вона триватиме до тих пір, поки ми не побачимо остаточний успіх" , - зазначив він на брифінгу біля польсько-українського кордону.

За його словами, вчорашня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була продуктивною, вона тривала близько трьох годин. Він також підтвердив, що діставався з главою Пентагону Ллойдом Остіном до Києва поїздом.

"Тому ми мало що бачили, окрім як у вікно поїзда. У самому Києві ми пішли відразу до президентського палацу ... Ми, звичайно, бачили людей на вулицях Києва - це свідчення того, що битва за Київ виграна" , - підкреслив Блінкен.

Він також додав, що в Києві частково спостерігаються ознаки "нормального життя", але ситуація в столиці різко контрастує з тим, що відбувається в інших частинах України, зокрема, на півдні та сході.