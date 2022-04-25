ОВА: Луганська область без світла, окупанти знеструмили Кремінську підстанцію

25 квітня російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ. Через це електроенергії наразі немає в усіх населених пунктах Луганщини, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Опрацьовуємо альтернативні варіанти живлення області. Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області" , — зазначив він.

Зазначається, що раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої були зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в області.

Також Гайдай зазначив, що енергетики знайшли схему підключення області, триває подача напруги на уцілілі підстанції.