ОВА: Луганська область без світла, окупанти знеструмили Кремінську підстанцію
25 квітня російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ. Через це електроенергії наразі немає в усіх населених пунктах Луганщини, повідомляє Новое время.
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Опрацьовуємо альтернативні варіанти живлення області. Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області", — зазначив він.
Зазначається, що раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої були зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в області.
Також Гайдай зазначив, що енергетики знайшли схему підключення області, триває подача напруги на уцілілі підстанції.
"Необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга подаватиметься по іншій схемі через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі триває подача напруги на ці уцілілі підстанції. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", — йдеться у повідомленні.