Запорізька ОВА: окупанти накопичують техніку та готуються наступати

Росія готується до наступу в Запорізькій області. Окупаційні війська зібрали велику кількість техніки та особового складу на ділянці лінії фронту "Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка". Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Противник готується до наступу. Окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка. Ворог намагається просуватися у напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається, тому розташування сил на фронті не змінилося", – ідеться в повідомленні адміністрації.

При цьому наголошується, що українські воїни мають значну перевагу – вони на своїй землі та надзвичайно високу мотивацію.

Крім того, повідомляється, що із міста Запоріжжя направлено гуманітарну евакуаційну колону до Маріуполя. Але при цьому в селі Кам'янське Василівського району внаслідок несприятливих погодних умов гуманітарна колона не змогла самостійно проїхати розмите ділянку дороги поблизу зруйнованого мосту.

"Підрозділи ДСНС за допомогою техніки підвищеної прохідності витягли автобуси та автомобілі швидкої медичної допомоги на тверду ділянку дороги, після чого вони продовжили рух. О 18 годині 58 хв. зв'язок з колоною було втрачено. Остання точка, в якій стався зв'язок, – 25 км до селища міського типу Мангуш на Донеччині", – повідомляє ОВА.

Зазначається, що Запоріжжя продовжує готуватись до оборони. Зокрема, патрульна поліція та поліція охорони виконують завдання забезпечення громадського порядку.