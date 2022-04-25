Енергоатом: російські крилаті ракети пролетіли у критичній близькості від ХАЕС

Дві російські крилаті ракети пролетіли сьогодні у критичній близькості над Хмельницькою АЕС. Про це Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомляє у Телеграмі.

Сьогодні, 25 квітня, о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів, зазначається в повідомленні.

"Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що дві російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі, жертв немає.