Зеленський змінив постійного представника президента в Криму

Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в АР Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника. Іншим указом він звільнив з посади Антона Кориневича, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Також розпорядженням президента звільнено з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар'ю Свиридову.

Зеленський подякував Кориневичу та Свиридовій за командну роботу, важливі здобутки постійного представництва президента України в Криму та спільні зусилля з наближення деокупації Криму та Севастополя.

"Глава держави також привітав на посаді постійного представника президента України в АРК Тамілу Ташеву та на посаді заступника постійного представника Дениса Чистікова, які спільно з командою представництва продовжать визначений президентом курс щодо деокупації та реінтеграції Криму, захисту прав наших громадян з тимчасово окупованого півострова" , - йдеться в повідомленні.

Кадрові зміни були заплановані ще до загострення збройної агресії РФ.

Як зазначили в ОП, держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуваючи й про людей, заради яких триває ця боротьба. Деокупація та реінтеграція Криму – це стратегічна робота, яку розпочала команда, призначена президентом Зеленським у 2019 році, і яка буде продовжена.