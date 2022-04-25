Пентагон розширить навчання для українських військових, зокрема щодо використання нової для них зброї, яка передається у рамках західної військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва.

"Міністр Остін також повідомив, що у рамках нашої триваючої допомоги Міністерство оборони розширить військові навчання для українських військовослужбовців у регіоні із певними видами озброєння, які надаються.