Блінкен: США починають повертати дипломатів до України

Державний департамент США почне повертати американських дипломатів в Україну цього тижня, а президент найближчим часом номінує кандидатуру на посла в Україні.﻿ Про це, посилаючись на комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва, повідомляє Європейська правда.

"Під час зустрічі держсекретар Блінкен повідомив, що президент Байден номінує Бріджит Брінк, чинного посла США у Словаччині, на посаду нового посла США в Україні. Якщо її кандидатуру затвердять, Бріджит Брінк віддано очолюватиме нашу місію в Україні… Завдяки десятиріччям досвіду, це - чудова кандидатура для таких часів в історії України" , - зазначають у повідомленні.

Блінкен повідомив також, що США цього тижня почнуть повертати дипломатів в Україну.

"Зростаюча присутність США демонструє нашу підтримку і є частиною прагнення США повернути дипломатів до посольства у Києві якнайшвидше" , - додають у комюніке.

Також підтвердилася інформація про нову військову допомогу, про яку західні ЗМІ спершу повідомили з посиланням на джерела.