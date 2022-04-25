МЗС РФ: зустріч Лаврова і Кулеби в Стамбулі поки не готується

На сьогодні не йде підготовка зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і глави МЗС України Дмитра Кулеби. Але її проведення не виключено, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Як заявили в МЗС Росії, поки не йде підготовка зустрічі міністрів у Стамбулі. Але очна зустріч можлива, коли будуть досягнуті "змістовні домовленості".

Зазначимо, Анкара займає посередницьку позицію і готова приймати переговори Києва і Москви на всіх рівнях. Днями президент Реджеп Таїп Ердоган говорив про зацікавленість в організації зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.