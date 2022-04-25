ГУР: РФ може застосувати хімічну зброю на "Азовсталі"

Проти людей, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" може бути застосована хімічна зброя. Про це повідомляє﻿ ГУР.

Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства.

"Для цього російське керівництво планує здійснити бомбово-ракетні удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин. Паралельно російськими підрозділами "військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту" застосовуватимуться аерозолі з хімічною зброєю" , - йдеться в повідомленні.

Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відео фрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту.

"Фразу про "заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла" слід сприймати саме в контексті – не дати можливості нікому живим вийти з катакомб. Зокрема, після застосування хімічної зброї" , - додали в українській розвідці. ﻿

У ГУР зазначили, що додатковими підтвердженнями планів РФ щодо застосування хімічної зброї є робота на випередження – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї, а також підбір та інспекція можливих місць для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

Тим часом у Міноборони Росії запевняють, що їхні збройні формування 25 квітня не стрілятимуть і дозволять вийти цивільним особам із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.