Андрющенко: в розбомбленому Маріуполі почала працювати "міліція ДНР"
Відділення так званої "міліції ДНР" почали працювати в розбомбленому Маріуполі. Окупанти вимагають від колишніх поліцейських з'явитися для служби. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенко, повідомляє УНІАН.
"Розпочала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов'язують з'явитися на службу", - йдеться в повідомленні.
За його даними, на сьогодні відомо про чотири "райвідділи міліції".
Крім того, бойовики "ДНР" зобов'язали колишніх співробітників поліції Маріуполя з'явитися.
"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані і вільнонаймані) зобов'язані з'явитися в районні відділи поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - зазначено в повідомленні окупантів.