Андрющенко: в розбомбленому Маріуполі почала працювати "міліція ДНР"

Відділення так званої "міліції ДНР" почали працювати в розбомбленому Маріуполі. Окупанти вимагають від колишніх поліцейських з'явитися для служби.﻿ Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенко, повідомляє УНІАН.

"Розпочала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов'язують з'явитися на службу" , - йдеться в повідомленні.

За його даними, на сьогодні відомо про чотири "райвідділи міліції".

Крім того, бойовики "ДНР" зобов'язали колишніх співробітників поліції Маріуполя з'явитися.