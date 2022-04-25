Андрющенко: в розбомбленому Маріуполі почала працювати "міліція ДНР"

Андрющенко: в розбомбленому Маріуполі почала працювати "міліція ДНР"

Відділення так званої "міліції ДНР" почали працювати в розбомбленому Маріуполі. Окупанти вимагають від колишніх поліцейських з'явитися для служби.﻿ Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенко, повідомляє УНІАН.

"Розпочала роботу "міліція" окупантів. Колишніх співробітників поліції зобов'язують з'явитися на службу", - йдеться в повідомленні.

За його даними, на сьогодні відомо про чотири "райвідділи міліції".

Крім того, бойовики "ДНР" зобов'язали колишніх співробітників поліції Маріуполя з'явитися.

"Колишні працівники Маріупольського ГУ МВС України в Донецькій області (атестовані і вільнонаймані) зобов'язані з'явитися в районні відділи поліції для реєстрації незалежно від намірів подальшого проходження служби в ОВС ДНР", - зазначено в повідомленні окупантів.

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