Верещук: гумкоридори з "Азовсталі" на сьогодні не заплановано

Про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні домовленостей немає, про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні російська сторона вчергове заявила про існування коридору для виходу цивільних осіб з Азовсталі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін.

"Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором", - написала Ірина Верещук.

Вона додала, що вже звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб. Зокрема є прохання, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, у Міноборони Росії повідомили, що їхні збройні формування 25 квітня не стрілятимуть і дозволять вийти цивільним особам із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.