Кличко: у Києві перейменують Арку дружби народів
Влада Києва планує перейменувати Арку дружби народів, а також демонтувати бронзову скульптуру двох робітників біля неї. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 "на ознаменування возз'єднання України з Росією", планують демонтувати вже цього тижня.
"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва", - написав Кличко.
Другу скульптурну композицію - із червоного граніту - буде закрито опоряджувальними матеріалами і теж згодом розібрано, оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. До того її будуть використовувати як простір для експозицій.
"Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора", - додав Кличко.