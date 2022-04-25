Кличко: у Києві перейменують Арку дружби народів

Влада Києва планує перейменувати Арку дружби народів, а також демонтувати бронзову скульптуру двох робітників біля неї. Про це повідомив﻿ мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 "на ознаменування возз'єднання України з Росією", планують демонтувати вже цього тижня.

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва" , - написав Кличко.

Другу скульптурну композицію - із червоного граніту - буде закрито опоряджувальними матеріалами і теж згодом розібрано, оскільки там складніша процедура і це займе більше часу. До того її будуть використовувати як простір для експозицій.