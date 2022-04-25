DW: Німеччина незабаром ухвалить рішення про постачання Україні 100 БМП Marder

Уряд Німеччини "найближчим часом" ухвалить рішення про надання Україні 100 бойових машин піхоти Marder, дозвіл на яке запросив оборонний концерн Rheinmetall.﻿ Про це заявив офіційний представник кабінету міністрів Штеффен Хебештрайт, посилаючись на DW, повідомляє Новое время.

Раніше стало відомо, що дочірнє підприємство Rheinmetall звернулося до федерального уряду за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder.

Запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, якій тепер належить вирішити питання про пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну.

МП Marder виробляється німецьким концерном Rheinmetall — Україна хотіла їх купити у виробника. Проте, уряд Шольца прохолодно ставився до таких ідей, озвучивши за останні тижні цілу низку причин, які нібито перешкоджають постачанню важкої зброї в Україну.