Валютний ринок в умовах війни: день 61-й

У понеділок, 25 квітня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер, 21 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився порівняно з попереднім робочим днем і становить 118,20 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 94,07 млн. доларів. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, минулого четверга обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був вищим, ніж обсяг заявок на покупку на 12,5 млн доларів: на 96,8 млн доларів було подано заявок на покупку і на 109,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,3816 гривень, а продають по 31,6954 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 25 квітня знизився на 15231,7 млн. і склав 49 230,6 млн. гривень.

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, за тиждень з 18 по 22 квітня Національний банк купив лише 6 млн євро, продав 546,71 млн доларів та 201,93 млн євро. Національний банк своїми інтервенціями фактично забезпечив більшу частину всіх операцій, виконаних на міжбанку.

На готівковому валютному ринку в понеділок спостерігається зростання ціни «американця». Якщо минулої п'ятниці готівковий долар у столиці можна було купити за 32,60-32,70 гривень, то сьогодні – вже за 32,80-32,85 гривень. Дорожчає долар і в обласних центрах. Так, у Дніпрі минулої п'ятниці долар продавали по 32,70-32,80 гривень, а сьогодні – вже по 33 гривні рівно. З 32,60 до 32,70 гривень подорожчав долар у Хмельницькому, з 32,40 до 32,60 гривень – у Івано-Франківську, з 32,70 до 33 гривень – у Черкасах.

Навіть перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції не спромоглася зламати тенденцію послаблення євро. Сьогодні євро встановив новий річний мінімум до долара США – 1,0706 доларів. Після цього рівня євро підскочив на 50 пунктів, адже дешеве євро почали активно купувати і центробанки, і біржові гравці. Попри падіння у світі, в Україні готівкове євро виросло у ціні: минулої п'ятниці у Києві його продавали по 35,80-35,95 гривень, а сьогодні – вже по 36,00-36,05 гривень.

Істотно зміцнився російський рубль: сьогодні долар коштує вже 73 рублів. Цікаво, що зміцнення рубля відбувається на тлі різкого падіння світових цін на нафту. Так, популярна марка Brent подешевшала до 101 долара за барель.

Ціна криптовалюти №1 «біткоїна» продовжує падати: вранці 25 квітня вона опустилася до 38 200 $. Зараз біткоїн торгується на біржі Binance в діапазоні 38700-38950 $. На думку аналітиків, великі гравці продовжують купівлю біткоїну, готуючись до ралі, яке може привести його ціну в діапазон 50000-5000 $.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.