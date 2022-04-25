Байден оголосив про висунення Бріджіт Брінк на посаду посла США в Україні

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про висунення кандидатури Бріджіт Брінк на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла в Україні. Про це, з посиланням на повідомлення на сайті Білого дому, повідомляє Українські Новини.

"Сьогодні Президент Байден оголосив про свій намір призначити колишнього дипломата США Бріджіт А. Брінк на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла в Україні" , - йдеться у ньому.

Зазначається, що Брінк нині є послом США у Словацькій Республіці.

До цього вона працювала старшим радником та заступником помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов'язані зі Східною Європою та Кавказом.

Вона також працювала заступником голови місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) та Тбілісі (Грузія).

Брінк родом із Мічигану, є лауреатом численних нагород. Вона має ступінь магістра міжнародних відносин та політичної теорії Лондонської школи економіки та політичних наук, а також ступінь бакалавра політичних наук коледжу Кеньон. Вона говорить російською, вивчала словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Попередній посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу наприкінці травня 2019 року.