Стефанчук: питання територіальної цілісності – це священне

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав РФ до припинення обстрілів та подальших переговорів. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Росіяни повинні зрозуміти – у кожного дипломатичного спілкування є коридор. З кожними такими Бучею, Ірпенем, Бородянкою, Гостомелем, Стоянкою цей коридор стає все вже і вже. Ця війна не потрібна нікому. Усі це розуміють", – пише Стефанчук.

Він закликав до припинення всіх обстрілів та атак та початку розмови.