Стефанчук: питання територіальної цілісності – це священне
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав РФ до припинення обстрілів та подальших переговорів. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.
"Росіяни повинні зрозуміти – у кожного дипломатичного спілкування є коридор. З кожними такими Бучею, Ірпенем, Бородянкою, Гостомелем, Стоянкою цей коридор стає все вже і вже. Ця війна не потрібна нікому. Усі це розуміють", – пише Стефанчук.
Він закликав до припинення всіх обстрілів та атак та початку розмови.
"Але наголошую – у цих переговорах питання української незалежності, територіальної цілісності та українського суверенітету не можуть стояти. Вони не можуть бути предметом жодних домовленостей. Це червоні лінії, які ніхто з влади не перейде, це священне", – написав речник ВР.