У Пентагоні розкрили деталі нової партії зброї для України
Сполучені Штати Америки найближчим часом нададуть Україні нову партію озброєнь. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил. Про це заявила пресслужба Пентагона, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.
"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року", - інформувала пресслужба у Twitter.
Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні передове озброєння і засоби протиповітряної оборони.