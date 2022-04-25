У Пентагоні розкрили деталі нової партії зброї для України

Сполучені Штати Америки найближчим часом нададуть Україні нову партію озброєнь. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил.﻿ Про це заявила пресслужба Пентагона, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року" , - інформувала пресслужба у Twitter.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense (@DeptofDefense) April 24, 2022

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні передове озброєння і засоби протиповітряної оборони.