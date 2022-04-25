ЦПДІ: Росія планує легалізувати так званий паралельний імпорт

Роспропаганда стверджує, що РФ легалізує так званий паралельний імпорт. Йдеться про ввезення до країни товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника. Про це повідомляє﻿ Центр протидії дезінформації при РНБО.

До списку таких товарів входять автомобільні запчастини, комплектуючі для електроніки та побутової техніки, обладнання для промисловості, одяг та взуття від понад 200 брендів, які офіційно пішли з Росії.

Відповідно до міжнародного законодавства та норм Світової організації торгівлі, "сірий" імпорт — це закамуфльована контрабанда. Тому компанії-постачальники ризикують потрапити до "чорного списку" США та ЄС.