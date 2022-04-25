Міноборони: у Чорному морі зосереджено 58 крилатих ракет ворога

За даними української розвідки, у Чорному морі знаходяться 8 російських носіїв крилатих ракет. Про це заявив на брифінгу представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

Мотузяник зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.