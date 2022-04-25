Кличко: з полону звільнено голів двох громад Запорізької області

Голів Новоуспенівської та Кирилівської громад (Запорізька область) звільнили з полону. Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації.

Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.

Кличко додав, що 8 українських мерів продовжують перебувати в полоні в російських військових. Їх доля залишається невідомою.