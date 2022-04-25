Блінкен: Україна отримає ще понад 322 млн доларів військової допомоги

США надасть Україні ще понад 322 мільйони доларів військової допомоги. Про це повідомив Держдепартамент США за результатами візиту до України державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна, пише прес-служба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Держсекретар Блінкен повідомив президенту Зеленському, що США мають намір виділити понад 713 мільйонів доларів у вигляді іноземного військового фінансування (FMF) для України та 15 інших союзників", - ідеться на сайті Держдепу.

Понад 322 мільйони доларів цього зобов'язання призначені для України та забезпечать підтримку потенціалу, якого потребує країна.