СБУ: окупанти створили фейковий чат-бот

Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою. Про це повідомляє﻿ СБУ.

Зазначається, що фейковий чат-бот відрізняється від офіційного лише кількома літерами.

У СБУ нагадали, що офіційний чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Завдяки йому можна повідомити інформацію про дислокацію та переміщення ворога.