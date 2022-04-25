СБУ: окупанти створили фейковий чат-бот
Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою. Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що фейковий чат-бот відрізняється від офіційного лише кількома літерами.
У СБУ нагадали, що офіційний чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot. Завдяки йому можна повідомити інформацію про дислокацію та переміщення ворога.
"Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!" - йдеться в повідомленні.