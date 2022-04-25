Ракетний обстріл на Вінниччині: загинули п'ятеро людей

Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл об'єктів транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури.

За зазначеним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, учинені з метою зміни кордонів території або державного кордону України, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

Повідомляється, що на місці події працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби.

"Унаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 людей загинуло, 18 поранено", – повідомили в прокуратурі.

Інформація уточнюється.