Гусєв: в Україні почали роботу над створенням нового літака "Мрія"

Фахівці ДП "Антонов" вже розпочали роботу з відновлення унікального українського транспортного літака "Мрія". Про це повідомив генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв в ефірі інформаційного марафону, повідомляє УНІАН.

За його словами, точні терміни проведення робіт і конкретний бюджет для створення нової української "Мрії" будуть представлені одразу після отримання підсумкових висновків від фахівців.

Гусєв зазначив, що концерн проводить переговори з міжнародними партнерами, щоб залучити кошти та відомі світові компанії для відновлення транспортного літака. Його планують облаштувати більш сучасним технологічним обладнанням та електронікою. Фахівці держпідприємства зберегли конструкторську та науково-технічну документацію і вважають, що кілька вцілілих двигунів та хвостову частину можна буде використати при створенні нового літака.

"Ми ведемо переговори про створення великої аерокосмічної коаліції та побудови нового унікального транспортного літака. Перш за все, потрібні кошти для наповнення міжнародного фонду нової української "Мрії". Заплановано передбачити різні формати збору коштів, щоб кожен бажаючий в Україні і за кордоном мав змогу зробити свій внесок до фонду" , - сказав він.

Гусєв повідомив, що обговорюються різні пропозиції та заохочення для наповнення фонду. Серед них розглядається варіант, щоб прізвища тих, хто надасть найбільшу грошову допомогу, були розміщені на лівреї нової "Мрії" та закарбовані на фюзеляжі нового вдосконаленого літака.

"Окупанти знищили найпотужніший транспортний літак, який встановив 240 світових рекордів і мав би зараз перевозити всю необхідну для України допомогу. Але збережені літаки ДП "Антонов", які зараз за кордоном, успішно виконують певні рейси з доставки необхідних вантажів. Серед них найбільший серійний літак "Руслан", який використовується для реалізації поставлених державою завдань" , - розповів керівник "Укроборонпрому".

Він наголосив, що для концерну залишається незмінним основне завдання - це постачання зброї для українських військових, які боронять Україну від російських загарбників.

Як повідомлялось, 27 лютого в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт "Гостомель" під Києвом був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".