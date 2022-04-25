ФСБ звинуватила СБУ у замаху на Соловйова
Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила, що запобігло "вбивству відомого тележурналіста Володимира Соловйова". Там стверджують, що замах нібито готувала Служба безпеки України (СБУ).
У ФСБ РФ повідомили, що за підозрою у замаху було затримано «групу членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power (Націонал-соціалізм/Біла сила, влада)». На них порушили карну справу.
"Це громадяни Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова" , - заявили у ФСБ РФ.
Там також стверджують, що під час обшуку у них знайшли саморобну вибухівку, вісім коктейлів Молотова, шість пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5 та понад 1 тисячу патронів.
У свою чергу, Служба безпеки України відреагувала на звинувачення ФСБ. У СБУ повідомили, що не мають наміру серйозно коментувати "фантазії російських спецслужб, які вигадують чергові здобутки для російської аудиторії". Також наголошується, що Соловйов є не громадським діячем, а пропагандистом, який відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах.
"У СБУ немає жодних планів щодо вбивства Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, він може самостійно захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності" , - додали у спецслужбі.