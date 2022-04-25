У Японії померла найстарша жінка у світі

У Японії померла найстаріша мешканка планети Земля, рекордсменка Книги рекордів Гіннеса Кане Танаке. Про її смерть стало відомо 25 квітня. Про це, з посиланням на телеканал NHK, повідомляє Корреспондент.

Жінка прожила 119 років. З 2005 року вона жила в будинку для людей похилого віку в префектурі Фукуока.

Танаке працювала керуючою магазином локшини та рисових коржиків. Сто років тому, у 1922 році, вона вийшла заміж за Хідео Танаке та народила чотирьох дітей, а також усиновила п'ятого.

У 1970-х Кане вийшла на пенсію і почала подорожувати Америкою, вивчати математику і займатися каліграфією.

В останні роки свого життя японка не скаржилася на здоров'я, легко вирішувала математичне рівняння, грала в настільні ігри, їла шоколад і пила газовану воду.