Ціна на нафту впала нижче за $100

Світові ціни на нафту еталонних марок різко знизилися першого робочого дня тижня. Про це свідчать дані торгів у понеділок, 25 квітня, повідомляє Корреспондент.

Так, станом на 16:30 за Києвом, червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICEFutures впали на $6,43 (6,06%) – до $99,72 за барель. Вартість ф'ючерсу на WTI на червень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) впала на $6,32 (6,19%) – до $95,75 за барель. Зараз спред між актуальними контрактами на марки Brent та WTI становить $3,97 на користь Brent.

За даними західних агентств, котирування нафти прискорили падіння на тлі побоювань про скорочення попиту на енергоресурси в Китаї, де продовжує зростати захворюваність на COVID-19. Шанхай повідомив про рекордну кількість нових випадків коронавірусу в місті у вихідні, а влада Пекіна заявила, що інфекція продовжує швидко поширюватися.

Очікується, що попит на бензин, дизельне та авіаційне паливо у КНР у квітні, ймовірно, знизиться на 20% у порівнянні з тим самим місяцем минулого року, тобто приблизно на 1,2 млн барелів на добу. Таке падіння буде найрізкішим з моменту початку епідемії COVID-19 у китайському Ухані понад два роки тому.