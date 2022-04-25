ОВА: троє людей стали жертвами обстрілів під Харковом

У місті Дергачі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще одна людина отримала поранення. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні від обстрілу окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох прилеглих сіл. Росіяни стріляють артилерією вулицями, житловими будинками. Як наслідок - безневинно загинули 3 мирні мешканці, 1 людина поранена» , - поінформував Синєгубов Телеграмі.

Зазначається, що через обстріл також є 2 поранених мирних жителів у Золочівському районі.