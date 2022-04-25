Швеція спростувала домовленість про відновлення Миколаївщини

Швеція та Україна поки що не досягли угоди про відновлення Миколаївської області, яка постраждала внаслідок вторгнення Росії.﻿ Про це заявили у МЗС Швеції, спростувавши заяву президента України Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Кілька країн пообіцяли допомогти з відновленням України - а Швеція відповідатиме за Миколаївщину" , - заявив Зеленський на пресконференції в київському метро 23 квітня.

"Наразі такої угоди немає" , - заявила пресслужба МЗС Швеції в електронному листі у відповідь на запит шведського телеканалу SVT Nyheter.

Водночас у міністерстві заявили, що Швеція веде переговори з Україною.

"Наразі між міжнародними партнерами ведуться інтенсивні переговори щодо форм відновлення України" , — йдеться у повідомленні.

"Швеція хоче продовжувати надавати широку підтримку країні та бути активним партнером у процесі відновлення. Як це має бути зроблено, у тому числі чи повинні окремі країни робити свій внесок у підтримку окремих областей, ми повертатимемося до цього на постійній основі" , — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час візиту в Україну заявила, що її країна погодилася очолити процес повоєнного відновлення Миколаєва.