ООН: в Україні з початку війни загинуло 2 665 цивільних

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 2 665 випадків загибелі та 3 053 випадки поранень цивільного населення України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це йдеться в щоденному заявлении УВКПЛ за 25 квітня, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що серед убитих - 855 чоловіків, 563 жінки, 59 дівчаток та 69 хлопчиків, а також 67 дітей та 1 052 дорослих, стать яких наразі невідома. Крім того, поранено 355 чоловіків, 284 жінки, 64 дівчаток, 71 хлопчика, а також 161 дитину та 2 118 дорослих, стать яких невідома.

Зауважується, що більшість смертей та поранень зумовлена застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують на підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.