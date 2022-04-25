Подоляк висловився про пожежу на нафтобазі у Брянську

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк передбачає втручання карми у пожежі на нафтобазах у російських містах та на крейсері "Москва", повідомляє УНН.

"Бєлгород, "Москва", Брянськ. Постійні "виробничі ексцеси". І як тут не повірити в карму за вбивства українських дітей. Цікаво інше. Багато хто ще готовий заплющувати очі на фінансування тероризму, купуючи російську нафту. Європа залежить від країни, де всі поступово самознищується" , – пише Подоляк у своєму Twitter﻿.

Як стало відомо сьогодні з російських ЗМІ, у Росії спалахнула нафтобаза в Брянську.

РосЗМІ повідомляють, що місцева влада рапортує про те, що "загорілися резервуари на нафтобазі". Нібито у районі "Дружби". Горить і інший об'єкт, дані про який поки що не підтверджені, але поширювалася інформація, що це може бути ракетний арсенал.