Британія передасть Україні бронетехніку під ракети Starstreak

Британія планує відправити в Україну броньовані зенітно-ракетні комплекси. Про це пише видання The Times of London, повідомляє УНН.

Машини Stormer запускають 17 високошвидкісних зенітних ракет Starstreak, здатних знищувати літаки та гелікоптери.

Starstreak є передовою британською переносною ракетною системою, і в березні Великобританія відправила партію таких ракет в Україну.

За даними The Times, ракети мають лазерне наведення та розділені на три дротики, дальність дії яких становить до семи кілометрів.

Газета зазначає, що 13,5-тонними машинами Stormer легше керувати, і українські сили зможуть "рухатися до місця призначення зі швидкістю 50 миль на годину та запустити ракети".

У машині працює екіпаж із трьох осіб — водій, командир та стрілець.

Видання The Sun, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що "кілька Stormer" буде перекинуто в Україну разом з 120 бронетранспортерами. Він може бути завантажений на транспортні літаки C-17 та доставлений до України протягом кількох днів.

Про постачання Stormers Україні офіційно не повідомлялося, але The Sun повідомила, що цього тижня міністр оборони Бен Воллес виступить із заявою в парламенті.