Росія надсилає 40 німецьких дипломатів

Росія висилає 40 співробітників німецьких дипломатичних установ у РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна на початку квітня. Про це йдеться у пресрелізі МЗС РФ, повідомляє УНН.

"Послу ФРН було вручено ноту про оголошення "persona non grata" сорока співробітників німецьких дипломатичних установ у Росії в порядку симетричної відповіді на вищезгадане рішення Уряду ФРН" , - йдеться у заяві.

Главі німецької дипломатичної місії в Москві було зазначено, що російська сторона вважає неприйнятною заяву Федерального міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, "у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив "свободи Німеччини" і "єдності німецького суспільства", а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні".