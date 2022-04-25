Арестович розповів про "гарячі" бойові напрямки

Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямах Рубіжне – Сєвєродонецьк – Попасна та Ізюм та атакувати завод «Азосталь», застосовуючи авіацію, артилерію, танки. Про це розповів під час брифінгу позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

«Ворог продовжує атакувати район оборони наших сил у Маріуполі, це завод «Азовсталь», використовуючи авіацію, артилерію та інші засоби, включаючи наземні засоби, веде вогонь з танків, намагається просуватися туди штурмовими групами. Тобто, порушує як може наказ власного верховного головнокомандувача – президента РФ Володимира Путіна, що, скажімо делікатніше, вкотре показує, з ким ми воюємо, цензурні слова тут важко підібрати» , - повідомив Арестович.

За його словами, російські війська також продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Рубіжне – Сєвєродонецьк – Попасна та Ізюм.

«Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на напрямі Рубіжне – Сєвєродонецьк – Попасна, а також на напрямі Ізюм. На міста Слов'янськ та Краматорськ намагається просуватися, але успіху немає» , - сказав він.

Також Арестович наголосив, що на Херсонщині ворог намагається просуватися у напрямку адміністративного кордону Херсонської області на Правобережжі.

За його словами, українські війська завдають по російським загарбникам артилерійські ураження, б'ють по складах, пунктах управління та скупченнях ворожих військ.

Крім того, радник керівника ОП зазначив, що противник завдає ракетних ударів по всій території України, часто звучить повітряна тривога.