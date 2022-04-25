Росія зібралася прискорено освоювати Курили

На тлі посилення позиції Токіо з приводу Південних Курил, РФ вестиме промислове та туристичне освоєння Курильських островів, повідомляє Укрінформ.

Згідно з матеріалами DW, у відповідь на заяву Японії про незаконну російську окупацію Південних Курил, Росія вестиме промислове та туристичне освоєння Курильських островів, заявив повпред президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв у ході робочої поїздки у Хабаровський край.

Держінформагентство ТАРС передає слова Трутнєва, що спочатку Росія "постарається запустити там круїзні судна", а потім почне "будувати нові інвестиційні проєкти" і "далі жити та працювати виходячи з того, що це, поза всяким сумнівом, територія РФ".

У свою чергу, Reuters зазначив, що ця заява, мабуть, ще більше ускладнить відносини між Росією та Японією, яка днями повернула до "Синьої книги дипломатії" формулювання про російську окупацію Курильських островів Росією (Північні території в Японії).

Токіо заявляє, що Радянський Союз незаконно захопив Північні території невдовзі після капітуляції Японії у Другій світовій війні у серпні 1945 року. Москва стверджує, що це було зроблено «законно».

Зазначимо також, що Японія засудила вторгнення Росії в Україну, назвала його серйозним порушенням міжнародного права та приєдналася до інших західних країн у питанні запровадження економічних санкцій проти РФ. У відповідь Москва оприлюднила список «недружніх» країн, до якого включила і Японію, і минулого тижня в односторонньому порядку оголосила про зупинення мирних переговорів щодо спірних територій, посилаючись на «антиросійську позицію» Токіо.