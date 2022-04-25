У Придністров'ї повідомили про обстріл "Міністерства держбезпеки"

У столиці невизнаного Придністров'я Тирасполі сталося кілька вибухів у приміщенні так званого "Міністерства держбезпеки". Про це заявило "МВС" республіки, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що у відомстві та сусідніх будинках вибило вікна, але постраждалих немає.

"На місці - слідчо-оперативна група, сапери, пожежники, лікарі швидкої допомоги та фахівці інших екстрених служб. За попередніми даними, постріли були зроблені з ручного протитанкового гранатомета" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Росія озвучила завдання другого етапу війни – встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, південними регіонами України та забезпечення сухопутного коридору до Криму, а також вихід у Придністров'я.