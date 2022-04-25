"Схеми" повідомили про третю братську могилу під Маріуполем

Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Про це йдеться у розслідуванні «Схем», повідомляє Радіо Свобода.

Викопані траншеї з’явилися на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим, що у 5 км від міста. Довжина траншей сягає більше ніж 200 метрів.

Перші траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що вони 60-70 метрів завдовжки.

Супутниковий знімок Planet масового поховання у селищі Старий Крим біля Маріуполя за 24 березня 2022 року

На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана.

Супутниковий знімок Planet масового поховання у селищі Старий Крим біля Маріуполя за 7 квітня 2022 року

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

Порівняння супутникових знімків Planet за 24 березня 2022 року та 24 квітня 2022 року масового поховання у селищі Старий Крим біля Маріуполя

У коментарі «Схемам» міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.

«Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба «трудогодини» напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити» , – розповів Вадим Бойченко.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ РФ з 10 березня. Відстань до Маріуполя – 5 кілометрів.

Скріншот Google Maps з розташуванням Старокримського кладовища біля міста Маріуполь

Раніше «Схеми» повідомляли, що супутник зафіксував два місця масового поховання поблизу Маріуполя: у Мангуші на захід від міста та у селі Виноградне – на схід.

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